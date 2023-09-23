زلزالٌ بقوة 4.6 درجات يضرب مرعش جنوبي تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، السبت، إن زلزالاً بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضرب ولاية كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

وأفادت المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال في منطقة غوكسون، ووقع مركزه على عمق حوالي 8.48 كيلومتر تحت الأرض.

وتعرّضت مناطق في جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في الـ 6 فبراير شباط 2023، لزلزالين متتاليين بقوة 7.7 و7.6 درجة، أسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وإلحاق دمارٍ هائل بالمباني والبنى التحتية.

كما تعرضت منطقة غوكسون بولاية مرعش في الـ 24 مارس آذار 2023، لزلزالٍ بقوة 4.7 درجة، ذكرت جينها إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال سجل على عمق 7.34 كيلومترات تحت الأرض.

وفي الـ 25 مارس آذار 2023، هزّ زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، الولاية ذاتها، في قضاء أكين أوزو على عمق 7 كيلو مترات.

وفي مايو أيار 2023، ضرب زلزالان متتاليان الولاية، وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية بأن الزلزالين وقعا في منطقة غوكسون بولاية كهرمان مرعش، حيث بلغت قوة الأول 5 والثاني 4.1 درجات على مقياس ريختر.