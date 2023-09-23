تركيا توجه تحذيراً الى بافل طالباني

أربيل (كوردستان24) - أكد وزير الدفاع التركي ،أن تركيا حذرت بافل طالباني مراراً من التوقف عن دعم حزب العمال الكوردستاني.

وقال يشار كولر وزير الدفاع التركي ، بخصوص زيادة حجم تنسيق " “PKKفي السليمانية ، قال لصحيفة ميليت التركية اليومية "لقد حذرنا بافل طالباني باستمرار من ضرورة التوقف عن دعم حزب العمال الكوردستاني “PKK وقطع العلاقات مع هذه المنظمة، وإلا فإن الوضع المستقبلي لن يكون في مصلحة مدينة السليمانية ."

وأضاف كولر "سنراقب تحركات الاتحاد الوطني الكوردستاني ونقدم ملاحظاتنا للعراق والحزب الديمقراطي الكوردستاني ".

وأكد وزير الدفاع التركي أنهم حذروا الاتحاد الوطني الكوردستاني مراراً، بسبب إغلاق مطار السليمانية بشكل كامل وقطع العلاقات مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبعد الهجوم التركي على مطار عربت في السليمانية في (19 أيلول/ سبتمبر 2023) قالت الخارجية التركية: "لقد كثف حزب العمال الكوردستاني أنشطته في عموم شمال العراق وتركيا تراقب عن كثب تحركاتهم وأنشطتهم بين العراق وسوريا.

وأضافت أن "مجموعة مكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني كانت تتدرب مع مقاتلي حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب عندما وقع الهجوم على مطار عربت".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة التركية :" هناك مساعدات تقدم " “PKK ووحدات حماية الشعب من مطار السليمانية، وفي 3 أبريل 2023، أوقفت تركيا الرحلات الجوية إلى مطار السليمانية الدولي لمدة ثلاثة أشهر ثم مددت القرار لاحقا.

وتم استهداف مسؤولي " “PKK ووحدات حماية الشعب بطائرات تركية بدون طيار عدة مرات ضمن حدود مدينة السليمانية.

في 7 أبريل 2023، وقع انفجار بالقرب من مطار السليمانية الدولي، أُعلن أنه هجوم بطائرات مسيرة، وبعد يوم من الحادث تبين أن الهجوم كان يستهدف مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية. (قسد).

وفي البداية نفت قوات سوريا الديمقراطية أن يكون مظلوم عبدي موجودا في السليمانية، لكنها قالت لاحقا إنها نشرت معلومات كاذبة لحماية حياته، بعد ذلك أكدت أنه كان في مطار السليمانية وقت الهجوم.