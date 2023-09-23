رئيس وزراء بولندا يحذّر زيلينسكي من إهانة بلاده

أربيل (كوردستان 24)- حذّر رئيس وزراء بولندا، ماتيوس مورافيتسكي، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي من إهانة بلاده مرة أخرى.

وصعّد مورافيتسكي، الجمعة، في كلمةٍ له خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، انتقاده لزيلينسكي في نزاع بشأن تجارة الحبوب.

وقال: "أريد أن أبلغ الرئيس زيلينسكي أنه يجب عليه ألا يهين البولنديين مرة أخرى، كما فعل قبل بضعة أيام، أثناء ظهوره في الأمم المتحدة".

وكانت المفوضية الأوروبية قررت مؤخراً عدم تمديد حظرها على واردات الحبوب الأوكرانية، الذي طُبِّق على بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا.

وبعد ذلك قررت بولندا وسلوفاكيا والمجر أن تسلك طريقها الخاص وتفرض عقوبات بنفسها، قائلة إنها تحتاج إلى حماية مزارعيها من المنافسة من الواردات المتزايدة بشكل كبير من أوكرانيا.

وفي إشارة إلى ذلك، قال زيلينسكي في الأمم المتحدة إنه يشعر بالقلق بشأن الكيفية التي يسير بها "مسرح سياسي" بشأن واردات الحبوب بين الحلفاء لصالح موسكو.

وتابع أن أولوية أوروبا ستكون تسليح نفسها ويتعين مساعدتها بنقل أسلحة إلى أوكرانيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية (DPA).

وأضاف أن المركز اللوجستي في زوسوف في جنوب شرق بولندا، جاهز للعمل وسيواصل العمل بالتعاون مع الحلفاء.