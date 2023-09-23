النرويج توقِف قائد فاغنر سابق للاشتباه بعودته إلى روسيا

أربيل (كوردستان 24)- ألقت الشرطة النرويجية القبض على القائد السابق في مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة، أندريه ميدفيديف، للاشتباه بمحاولته العودة إلى روسيا.

وقال محامي ميدفيديف، اليوم السبت، إن الشرطة النرويجية ألقت القبض على موكله للاشتباه بأنه حاول عبور الحدود عائداً إلى روسيا بشكلٍ غير قانوني، بعدما طلب اللجوء في النرويج في وقت سابق هذا العام.

ووصف قائد فاغنر السابق، الذي فرَّ من روسيا في يناير كانون الثاني 2023، عبر حدودها مع النرويج في القطب الشمالي، كيف ركض هرباً من الحراس الروس الذين كانوا يطلقون الرصاص عليه، وتحدث عن الوقت الذي قضاه في القتال في أوكرانيا ضمن عمليات فاغنر.

وقالت الشرطة في بيان، بوقت متأخر أمس الجمعة، إنها احتجزت رجلاً في العشرينيات من عمره لمحاولته العبور إلى الحدود الروسية بطريقة غير قانونية.

لكنها لم تذكر اسمه، ورفض شرطي في شرطة فينمارك المحلية الكشف عن هوية الرجل المحتجز، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

واعتبر المحامي النرويجي برينيولف ريسنس، أن القبض على موكله حدث بسبب سوء فهم، حيث يسمح بعبور الحدود إلى روسيا فقط من نقاط محددة.

وأضاف ريسنس: جرى توقيفه حينما كان في سيارة أجرة، ولم يكن قط بالقرب من الحدود، لم يكن في نيته أبداً عبور الحدود إلى روسيا.