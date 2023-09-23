شؤون الألغام تعثر على حقولٍ ملغّمة بمخلفات حربية في أربيل والسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المؤسسة العامة لشؤون الألغام في إقليم كوردستان عن اكتشاف حقولٍ ملغّمة بمخلفات حربية وقنابل عنقودية بأربيل والسليمانية.

وقال مدير الشؤون الفنية في المؤسسة علي ميران، إن الحوادث التي وقعت أواخر يونيو حزيران الماضي وأصيب مواطنون، كانت بسبب تلك القنابل.

ونوّه ميران إلى أن مخلفات الحرب تسببت بمقتل 8 أشخاص وإصابة 11 آخرين، بحسب ما نقلته صحيفة الصباح العراقية الرسمية.

وأكّد أن فرق المؤسسة بالتعاون مع منظمة (MAG)، مستمرة في البحث عن الألغام ومخلفات الحرب وإزالتها، وتوعية المواطنين بمخاطرها.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المؤسسة العامة لشؤون الألغام عن تطهير 5 ملايين و 38 ألفاً و 629 متراً مربعاً من الألغام خلال الأعوام الأربعة الماضية.

وتعود معظم تلك الألغام إلى فترة الحرب العراقية - الإيرانية التي دامت ثمانية أعوام، ابتداءً من عام 1980 حتى عام 1988.

وتعرضت العديد من المدن والمناطق الكوردستانية إلى التدمير والتخريب بحكم قربها من ميادين المعارك، أو تحولها إلى ميادين معارك فعلية.

إضافةً إلى سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها نظام حزب البعث السابق تجاه الشعب الكوردي والتي خلفت خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة.

وكانت مؤسسة شؤون الألغام في إقليم كوردستان، وقّعت في الـ 26 يوليو تموز 2023، مذكرة تعاون مع نظيرتها في الحكومة الاتحادية، تنصُّ على السماح للطرفين بالعمل ما وراء الحدود الإدارية حول الإقليم وخارجه.