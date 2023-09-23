سیاسة

روسيا ترحّب بالمحادثات بين أربيل وبغداد لحلِّ القضايا

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سيرغي لافروف
سيرغي لافروف
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، عن ترحيب بلاده بالمحادثات بين أربيل وبغداد لحل القضايا العالقة بين الجانبين.

وقال لافروف في مؤتمرٍ صحفي، اليوم السبت، في نيويورك، "نرحب بالمحادثات الجارية بين أربيل وبغداد من أجل إيجاد حلولٍ للقضايا العالقة بينهما".

وأضاف: الشركات الروسية ستواصل عملها في العراق، ستستمر عملية إيجاد حلول لاستقلال العلاقات الروسية العراقية في واشنطن وأي عاصمة أخرى.

وتابع: عندما كنت في العراق، قمت بزيارة أربيل، وتم الكشف عن نية الطرفين بحل القضايا العالقة، لذلك يجب على ممثلي الحكومتين تقديم تنازلات.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زار أربيل في الـ 7 اكتوبر تشرين الأول 2019، واستقبله رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني.

ولدى إقليم كوردستان علاقات تاريخية مع روسيا، تعود لعهد الاتحاد السوفيتي السابق.

 

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