افتتاح مدرسة للغة الكوردية في العاصمة النمساوية

أربیل (كوردستان24) - تم افتتاح مدرسة للغة الكوردية في فيينا بالنمسا، بهدف تقديم المزيد من الخدمات للغة الكوردية، في حين يتم تعليم الأطفال الكورد الذين يعيشون في فيينا لغتهم الأم.

وقالت صاحبة المدرسة "زالة جواد شيرواني " لكوردستان24، إن المدرسة تتكون من ثلاثة فصول وتقع في مدينة فيينا بالنمسا.

وأضافت : "فصل واحد مخصص للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً، والفصل الثاني للطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاماً، والصف الثالث لأولئك الذين يرغبون في تعلم اللهجة "الكرمانجية ".

وتابعت زالا ،إن المدرسة تعمل يوما واحدا في الأسبوع وتقوم بالتدريس لمدة خمس ساعات،وفيما يتعلق بهدف افتتاح المدرسة، قالت "زهالا شيرواني" إنهم يريدون خدمة اللغة الأم من خلال هذا المشروع وتعريف الأطفال الكورد الذين يعيشون في النمسا باللغة الكوردية، وفيما يتعلق بتوفر الكتب للمدرسة، أشارت المعلمة زالا شيرواني، إنهم سيحصلون على الكتب من خلال ممثلية حكومة إقليم كوردستان.