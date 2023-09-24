وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون سبل التعاون في عدة مجالات

أربیل (كوردستان24) - بحث وزراء خارجية العراق والأردن ومصر على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة سبل تفعيل التعاون بين البلدان الثلاثة في عدة مجالات اقتصادية وسياسية، حيث تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطروحة فيما بينهم، والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة والمواصلات والصحة والصناعات الدوائية والإسكان والإعمار، فضلا عن المجالات المعنية بالثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية.

كما بحث الوزراء آلية التعاون الثلاثي ، ومتابعة لنتائج القمة الثلاثية الأخيرة التي عقدت في بغداد بحزيران 2021.

واستضاف وزير الخارجية المصري سامح شكري، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين كما استضاف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي،، في مقر بعثة جمهورية مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تناول الوزراء كذلك الأوضاع في المنطقة حيث أكدوا على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار فيها، وتطرقوا إلى العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية، وفي سياق أهمية استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، كما تناولوا الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السورية، لا سيما من خلال جهود مجموعة الاتصال العربية، وذلك بما يحقق مصالح الشعب السوري الشقيق وينهي معاناته.

واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة.