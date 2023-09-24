كركوك .. توزيع معظم الوظائف للعرب بينما يشكل  الكورد  50 بالمئة من سكان المدينة

أربيل (كوردستان24) - من المقرر تعيين ألفين و550 شرطياً على أساس العقود لمديرية شرطة كركوك، وتبلغ نسبة الكورد العاملين 20 بالمئة، بينما يشكلون أكثر من 50 بالمئة من سكان كركوك.

التركمان أيضًا غير راضين ويقولون إن المحافظ قد فرض يده على هذا الأمر وأعطى معظم الوظائف للعرب.

وقررت وزارة الداخلية العراقية تعيين 2550 شرطياً متعاقداً في كركوك، لكن من بينهم 350 كورداً و340 تركماناً و1860 عربياً.

وفي كركوك، يتم توزيع معظم الوظائف بشكل غير متساو، على الكورد الذين يشكلون 50 بالمئة من سكان المدينة، لكنهم لم يحصلوا على أكثر من 20 بالمئة من أية وظائف.

ويقول سامان حكيم وهو أحد المواطنين الكورد في كركوك لكوردستان 24 ،والذي كان جالسا في احدى مقاهي المدينة قائلا : نصف الجالسين في هذا المقهى هم من الكورد ، يشعرون بالقلق والتعب من الوضع المفروض في مدينتهم.

وقد قام ابنا سامان بالتسجيل للتجنيد في شرطة كركوك، ولكن لم يتم قبول أي منهم.