تصدير نفط إقليم كوردستان إلى تركيا لأول مرة كاختبار

أربيل (كوردستان 24 ) - قال مصدر في شركة تسويق النفط العراقية (سومو) لكوردستان24، إن "وفدا من شركة سومو ووزارة النفط العراقية وإقليم كوردستان زاروا تركيا وزاروا خط أنابيب النفط مع الجانب التركي لإعادة تصدير النفط من إقليم كوردستان".

وبخصوص موعد إستئناف تصدير نفط كوردستان عبر تركيا أشار المصدر الى انه سيتم قريبا تصدير النفط لاول مرة كأختبار عبر تركيا .

وعقدت شركة سومو العراقية وشركة بوتاس التركية وحكومة إقليم كوردستان عدة اجتماعات.

كما قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في كلمته بنيويورك، إن مفاوضات الفرق الفنية بشأن استئناف صادرات النفط من إقليم كوردستان أحرزت تقدماً.

وأعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في اجتماع في تركيا الأسبوع الماضي: "خطوط الأنابيب جاهزة من الناحية الفنية ونحن نستعد لاستئناف صادرات النفط".

وتم إيقاف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي منذ 25 مارس 2013، وبموجب الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، يتعين على إقليم كوردستان تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة سومو، مقابل حصول الاقليم على المستحقات المالية من قبل بغداد.