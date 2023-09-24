إيداع جزء من رواتب موظفي كوردستان  في الحساب المصرفي لوزارة المالية

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إيداع مصرف الرافدين مبلغاً مالياً مقداره 250 مليار دينار في حسابها لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه قبل قليل تمّ إيداع مبلغ 250 مليار دينار عبر مصرف الرافدين في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وقال شيروان دوبرداني عضو البرلمان العراقي لكوردستان24 إن بنك TBI سيودع أيضا مبلغاً مقداره 200 مليار دينار ومصرف الرشيد 250 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية اليوم أو غدا، وبذلك يصبح المبلغ الكلي 700 مليار دينار .

وأعلن مصدر في وزارة المالية لكوردستان24 إنهم سيجتمعون قريباً لبحث توزيع الرواتب وإعلان جدول الرواتب في أقرب وقت.

وبعد زيارة وفد رفيع المستوى من حكومة اقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني الی بغداد والتقى بالرئاسات العراقية الثلاث والاحزاب السياسية.

و في اجتماع بتاريخ 17/9/2023، قرر مجلس الوزراء العراقي ارسال رواتب ثلاثة أشهر والتي تبلغ2.1 ترليون دينار ، وفي المرحلة الأولى سيتم إيداع 700 مليار دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية من خلال كل من مصرفي الرشيد والتجارة العراقي فرع الرافدين/أربيل.