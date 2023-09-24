وزارة التعليم العالي: تم قبول جميع الخريجين الذين قاموا بملئ استمارة التقديم

أربيل (كوردستان24) - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، تخصيص أكثر من 60 ألف مقعد دراسي لخريجي الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية في الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وقالت وزارة التعليم العالي أنها قبلت جميع الخريجين الذين ملأوا استمارات هذا العام.

وقال الدكتور خطاب أحمد مدير عام التعليم والتخطيط بوزارة التعليم العالي في مؤتمر صحفي إنه هذا العام مثل السنوات الثلاث السابقة في التشكيلة الحكومية التاسعة ، تم قبول جميع الخريجين الذين ملأوا الاستمارات.

وأضاف الدكتور خطاب أحمد أن وزارة التعليم العالي تهنئ خريجي الصف الثاني عشر الذين سيتخرجون من جامعات وكليات إقليم كوردستان هذا العام.

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم في حكومة اقليم كوردستان ، فقد تخرج من الصف الثاني عشر 47 ألفًا و788 طالبًا وطالبة، منهم 30 ألفًا و661 تخرجوا من الفرع العلمي، و15 ألفًا و716 طالبًا تخرجوا من الفرع الأدبي، و159 طالبًا تخرجوا من المدارس الدولية كانوا من خريجي الفرع المهني.

وكشف الدكتور خطاب أحمد، أن خطة قبول خريجي الصف الثاني عشر في الجامعات والكليات الحكومية في إقليم كوردستان، بلغت 63 ألفاً و13 مقعداً.

وأوضح مدير عام التربية والتخطيط بوزارة التعليم العالي أن 37 ألفاً و290 طالباً وطالبة من خريجي 2023 قاموا بملئ الاستمارات، و2590 طالباً وطالبة من خريجي 2022 قاموا بملئ الاستمارات، و6 آلاف و882 طالباً وطالبة من الأعوام السابقة وبلغ إجمالي عدد المتقدمين 46,770 طالباً وطالبة. ومن بين هؤلاء، تم قبول 42 ألفًا و985 طالبًا. وعن الخريجين الذين لم يتم قبولهم، قال الدكتور خطاب أحمد إن 1198 خريجاً فقط من الصف الثاني عشر لم تتطابق درجاتهم مع الأماكن التي كتبوها في استماراتهم، وتابع: نظراً لكثرة الشواغر سيتم قبول هؤلاء الطلاب.