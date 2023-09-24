الأمن الإيراني يعلن إحباط 30 تفجيراً في طهران

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، عن إحباط محاولة لتنفيذ 30 تفجيراً في العاصمة طهران، وإلقاء القبض على 28 شخصاً قالت إن لهم صلة بتنظيم داعش.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن "بعض المقبوض عليهم ينتمي إلى تنظيم داعش، والبعض الآخر لديه تاريخ من الانتماء إلى "جماعات تكفيرية"، وفق وكالة تسنيم.

وكان التنظيم أعلن في وقتٍ سابق، مسؤوليته عن هجمات عدة في إيران من بينها تفجير مزدوج في 2017 استهدف البرلمان الإيراني وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني.

وفي اكتوبر تشرين الأول 2022، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجومٍ على ضريح شيعي أدى لمقتل 15 شخصاً في مدينة شيراز بجنوب غربي البلاد.