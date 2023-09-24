سیاسة

مسرور بارزاني يعزّي بوفاة الشخصية الوطنية خضر آغا

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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان خضر محمد أمين آغا خضر آغا

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، برقية تعزية بوفاة الشخصية الوطنية خضر محمد أمين آغا.

داعياً المولى عزوجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويلهم جميع أفراد عائلته الصبر والسلوان والطمأنينة.

وفيما يأتي نص البرقية:

نتقدّم بأحرِّ التعازي بوفاة الشخصية الوطنية في السليمانية وكوردستان والبيشمركة المناضل في ثورتي أيلول وأيار خضر محمد أمين آغا.

ونعزّي جميع عائلته وأقاربه بهذا المصاب الجلل، وندعو من الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويلهم عائلته الصبر والسلوان.

وكان الراحل من عائلةٍ مناضلة ومخلصة في كوردستان، وهو شقيق الشهداء الأبطال، فتاح آغا وعبد الله آغا والدكتور رزكار آغا.

 

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

24/9/2023

 

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