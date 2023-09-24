تعادلٌ مثير بين آرسنال وتوتنهام

أربيل (كوردستان 24)- خيّم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) على مباراة ديربي شمال لندن، بين آرسنال وضيفه توتنهام، على ملعب الإمارات، في قمة الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة نديّة كبيرة بين الفريقين، حيث كان آرسنال الطرف الأفضل في بعض الفترات، بينما ظهر توتنهام خطيراً للغاية في فترات أخرى، وفي النهاية رضخ كلا الفريقين إلى نتيجة التعادل.

وظهر آرسنال بشكلٍ جيد خلال النصف ساعة الأولى، وترجم هذه الأفضلية بتسجيل هدف التقدم، الذي حمل توقيع كريستيان روميرو كهدفٍ عكسي، بعد أن حاول إبعاد تسديدة بوكايو ساكا، لكنه أودع الكرة في شباك فريقه.

ورد توتنهام بتسجيل هدف التعادل عن طريق المهاجم الكوري هيونج مين سون مع نهاية الشوط الأول، بعد مجهود فردي من النجم الإنجليزي جيمس ماديسون، وفق تقريرٍ لموقع سبورت 360.

وشهدت العشر دقائق الأولى في الشوط الثاني بين الفريقين اللندنيين إثارة كبيرة جداً، حيث أحرز آرسنال هدف التقدم مجدداً عن طريق ركلة جزاء نفذها بوكايو ساكا بحلول الدقيقة 54.

ونجح توتنهام في تسجيل هدف التعادل مرة أخرى، لكن هذه المرة لم يستغرق سوى دقيقة واحدة فقط، حيث خطف جيمس ماديسون الكرة من جورجينيو في منتصف الملعب، وانطلق بها، ثم قدم تمريرة على طبق من ذهب لسون، الذي بدوره أودع الكرة في الشباك.

وفرض توتنهام سيطرته في الملعب خلال الربع ساعة التالية، وحاول أن يخطف هدف التقدم للمرة الأولى، لكن آرسنال تماسك، ثم بدأ في محاصرة السبيرز في مناطقه خلال الربع ساعة الأخيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل هو الآخر.

ورفع آرسنال رصيده إلى النقطة 14، وتراجع إلى المركز الرابع في سلم الترتيب، كما رفع توتنهام رصيده هو الآخر إلى النقطة 14، وتراجع أيضاً إلى المركز الثالث خلف ليفربول الذي خطف الوصافة بفوزه على وست هام اليوم.