رئيس حكومة كوردستان يعلن عن مشروع الازدهار

أربيل (كوردستان24)- سيعلن اليوم الاثنين 25 أيلول 2023 رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني عن إطلاق مشروع "الازدهار".

وبحسب بيان الموقع الرسمي للمشروع، ستقدم حكومة كوردستان ومن خلال مشروع الازدهار قروضاَ تصل الى 150 مليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المقامة في كوردستان وبرسوم إدارية قدرها 2% دون الحاجة الى أي ضمانات للقرض.

وأوضح بيان الموقع الرسمي انه "سيتم تقديم القروض من قبل بنك جيهان وهو شريك في المشروع أيضاً".

وأضاف البيان "ان الشركات المشاركة ستستفيد من تلقي الاستشارة من خبراء محليين وأجانب من منظمة "توب ماونتن" لادارة الانشطة التجارية للمستفيدين من المشروع بشكل أفضل، ويتم مساعدة المستفيدين أيضاً على فتح حسابات مصرفية تجارية".

معايير الاهلية للحصول على القروض

ان يكون مواطناً كوردياً ويتراوح عمره بين 21 الى 60 عاماً

ألا يكون موظفاً في المؤسسات الحكومية

ان يكون نشاطه التجاري قائماً لمدة 12 شهراً على الاقل وقت التقديم

ان يكون مقر عمله في كوردستان

ان يضم النشاط التجاري أقل من 100 موظف

ان يكون النشاط التجاري مسجلاً لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات في حكومة كوردستان

اذا لم يكن مشروعك مسجلاً لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات، فستحتاج الى الحصول على رقم شخصي "UPN" لتقديم الطلب

يمكن التقديم مرة واحدة فقط