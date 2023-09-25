بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان الاعلان عن مشروع " الازدهار "

أربيل (كوردستان24) – بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ،أعلن اليوم الاثنين عن إطلاق مشروع " التطوير " .

وفي بداية حفل الإعلان عن المشروع، ألقى ميران دزيي، رئيس منظمة توب ماونتن، كلمة قال فيها : إنهم سعداء بحصولهم على فرصة المشاركة في المشروع ،مضيفا، أن وجود رئيس حكومة إقيلم كوردستان في الإعلان عن هذا المشروع يدل على رئيس الحكومة يواصل جهوده لتطوير القطاع الخاص وتعزيز اقتصاد هذه المنطقة.

وبحسب ميران دزيي فإن مشروع " الازدهار " هو مبادرة تنفذ في إقليم كوردستان ويتم تنفيذه ضمن القطاع الخاص. وكما أوضح رئيس شركة توب ماونتن، فإن هذه المبادرة النادرة التي تجمع الحكومة والقطاع الخاص هي محاولة لسد الفجوات وزيادة فرص العمل والإيرادات المحلية في إقليم كوردستان.

من جانبه، قالت كويستان محمد، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان، إن الهدف من المشروع هو دعم المشاريع الصغيرة باعتبارها دينامو تعزيز اقتصاد البلا،وأضافت أن المشروع سيخفض البطالة ويزيد الاستثمار المحلي.

وبحسب الموقع الرسمي للمشروع، ستقدم حكومة إقليم كوردستان قروضا تصل إلى 150 مليون دينار عراقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الموجودة في إقليم كوردستان برسوم إدارية قدرها 2 بالمئة ودون الحاجة إلى أي ضمانات على القروض.

وسيتم تقديم القروض من قبل البنك الدولي، وهو شريك في المشروع.

وبخصوص مشروع " التطوير " ، قال الموقع إن الشركات المشاركة ستستفيد من تلقي نصائح خاصة من خبراء محليين وأجانب في شركة توب ماونتن لإدارة الأنشطة التجارية للمستفيدين من المشروع بشكل أفضل،ويتم مساعدة المستفيدين أيضًا على فتح حسابات مصرفية تجارية.

معايير الأهلية للحصول على القروض:-

-يجب أن يكون مواطنًا كورديًا وأن يتراوح عمره بين 21 و60 عامًا.

-يجب ألا يكون موظفاً في أي جهة تابعة لحكومة إقليم كوردستان.

- يجب أن يكون النشاط التجاري قائمًا لمدة 12 شهرًا على الأقل وقت تقديم الطلب.

-يجب أن يكون مقر العمل في إقليم كوردستان.

-يجب أن يضم العمل أقل من 100 موظف.

-يجب أن يكون العمل مسجلاً لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات في حكومة إقليم كوردستان وأن يكون هناك رقم شخصي (UPN) ورقم تجاري (UEN) .

- ذا لم يكن العمل الزراعي مسجلاً لدى المديرية العامة لتسجيل الشركات، فسيحتاج الحصول على رقم شخصي (UPN) لتقديم الطلب.

-يمكن التقديم مرة واحدة فقط.