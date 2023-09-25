وضع حجر الأساس لجسر تاقوت في حلبجة

أربيل (كوردستان24) - سيتم قريباً وضع حجر الأساس لمشروع جسر" تاقوت"، وهو مشروع ذو أهمية استراتيجية لمحافظة حلبجة، والذي تبلغ كلفته أكثر من 30 مليار دينار، وكان أحد المطالب الأساسية لسكان حلبجة،وسيكون الجسر بوابة اقتصادية وسياحية مهمة للمحافظة، ومع اكتماله يمكن استخدامه لأغراض عديدة أخرى، ويربط الجسر محافظة حلبجة مع إدارة كرميان.

وقال الخبير الاقتصادي بشتيوان محمد لكوردستان24، إن "إنشاء الجسر له أهمية استراتيجية لحلبجة لأن إحدى مشاكل حلبجة هي انها كانت مدينة مغلقة ، الأمر الذي خلق مشاكل للمقاولين ورجال الأعمال"،وكان من المقرر البدء بمشروع جسر تاقوت عام 2021، لكن تم تأجيله بسبب الأزمة المالية والأوضاع في إقليم كوردستان.

وقال جمال عمر مدير دائرة التخطيط في محافظة حلبجة لكوردستان24، إن مشروع الجسر ليس الجسر فقط بل الجسر والطريق ايضا، ويبلغ طوله 27 كيلومتراً، وطول الجسر 250 متراً، وسيتم الانتهاء منه خلال 720 يومًا،ويربط الجسر محافظة حلبجة بإدارة كرميان ويعتبر أحد المشاريع الاستراتيجية للمحافظة .