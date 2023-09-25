زيلينسكي: وصول أولى دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين تسلم دبابات أبرامز الأمريكية، ما يعزز قدرات الجيش الأوكراني في هجومه المضاد ضد روسيا.

وقال زيلينسكي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي "أخبار جيدة من الوزير (الدفاع) أوميروف. أبرامز بالفعل في أوكرانيا ونعدها لتعزيز ألويتنا".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تسليم هذه الدبابات إلى كييف الأسبوع الماضي خلال زيارة زيلينسكي إلى البيت الأبيض بحثاً عن دعم إضافي في خضم الهجوم المضاد الأوكراني لاستعادة الأراضي التي "تحتلها روسيا".

وقال بايدن الخميس الماضي بحضور الرئيس الأوكراني الذي قام بزيارته الثانية إلى واشنطن منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فيراير 2022، "خلال الأسبوع المقبل، سيتم تسليم أول دبابات أمريكية من طراز أبرامز إلى أوكرانيا".

وأعلن بايدن أيضاً أنه وافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، قدّر البنتاغون قيمتها بنحو 325 مليون دولار.

ووعدت الولايات المتحدة بتسليم أوكرانيا 31 دبابة من طراز أبرامز، مُزوّدة بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب بعيار 120 ملم.

وهذه الذخائر مضادة للدروع لكنها أيضاً مثيرة للجدل بسبب مخاطرها السامة على الجيش والسكان.