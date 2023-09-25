كارثة الديربي تجبر بيريز على إنقاذ ريال مدريد بثلاثي سوبر

أربيل (كوردستان 24)- أثارت الهزيمة المدوية لفريق ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، أمس الأحد، صدى واسع داخل إدارة النادي الملكي وفي الصحف العالمية.

ويسعى ريال مدريد لإنقاذ الموقف، خاصة بعد ابتعاد الفريق عن الصدارة، حيث تنوى إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز الدخول في الميركاتو الشتوي بقوة من أجل تدعيم الصفوف.

واكتسح أتلتيكو مدريد ضيفه وغريمه ريال مدريد بنتيجة (3-1) في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا".

ووفقًا للصحفي التركي أكرم كونور، والمتخصص بأخبار الميركاتو، فإن إدارة ريال مدريد سيتدخل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل إنقاذ الفريق وفق ما نقله موقع (سعودي سبورت).

ويبدو أن فلورنتينو بيريز لن يستمر لفترة الانتقالات المقبلة، حيث سيتدخل للتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، أبرزها الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ الألماني.

ويدخل أيضاً البرازيلي جابرييل ماجاليس نجم فريق أرسنال، خاصة مع المستوى الرائع الذي يقدمه مع الجانرز خلال الفترة الماضية.