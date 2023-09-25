سیاسة

أردوغان يقول إنّ انتصار أذربيجان في قره باغ يفتح الباب أمام "فرص جديدة"

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الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان
الرئيسان الأذربيجاني إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان
ترکیا أردوغان علييف أذربيجان أرمينيا قره باغ

أربيل (كوردستان 24)- أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء زيارته جيب ناخيتشيفان الأذربيجاني الاثنين، بـ"انتصار" أذربيجان في ناغورني قره باغ الذي يفتح الباب أمام "فرص جديدة للتطبيع" في المنطقة، على حدّ تعبيره.

وقال أردوغان في تصريح للصحافة إلى جانب نظيره إلهام علييف، "إنه لمن دواعي فخر تركيا أن ترى عمليات أذربيجان لمكافحة الإرهاب تُنجز بنجاح في وقت قصير ومع احترام حقوق المدنيين".

وأضاف "مع هذا الانتصار، تُتاح فرص جديدة للتطبيع عموماً في المنطقة".

ويقوم الرئيس التركي بزيارة تستغرق يوماً واحداً إلى جيب ناخيتشيفان الأذربيجاني، الواقع بين أرمينيا وإيران والمُتاخم لتركيا.

وكان في استقباله الرئيس علييف، الذي عانقه بحرارة عند هبوطه من الطائرة، وذلك بعد أيام قليلة من سيطرة أذربيجان عسكرياً على ناغورني قره باغ.

وتابع أردوغان "نأمل في أن تمسك أرمينيا باليد السلمية الممدودة لها".

رسمياً، كان من المقرّر أن يدشّن الرئيسان بناء خط أنابيب غاز بطول 85 كيلومتراً بين شرق تركيا وناخيتشيفان، وأن يرأسا افتتاح مجمع عسكري.

ولكن وفقاً لوسائل إعلام تركية، من المقرّر أن يناقشا أيضاً فتح ممرّ زانجيزور أمام الأذربيجانيين عبر أرمينيا.

ومن شأن فتح ممر زانجيزور على طول الحدود الأرمينية مع إيران، أن يسمح لباكو بإقامة تواصل جغرافي حتى ناخيتشيفان ومع تركيا كذلك.

وتمّ ضمّ قطاع ناخيتشيفان الصغير لأذربيجان في العام 1923، ولكن من دون أن يكون متصلاً جغرافياً بها.

ويتعارض دخول تركيا على المشهد مع انسحاب روسيا الظاهر من المنطقة.

 

المصدر: AFP

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