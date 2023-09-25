أمن

إعادة تعيين "غروسي" مديراً عاماً للطاقة الذرية لولايةٍ ثانية

author_image Kurdistan24 اربیل
رافييل غروسي
رافييل غروسي
العالم رافييل غروسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، تعيين رافييل غروسي مديراً عاماً لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وكان الأرجنتيني (62 عاماً)، هو المرشح الوحيد الذي تقدّم بعد ذلك للمنصب أمام المجلس، الذي عيّنه بدوره بالتزكية، وفق رويترز.

وتولّى ولايته الأولى نهاية عام 2019 بعد وفاة سلفه الياباني يوكيا أمانو ، وستبدأ ولايته الثانية في 3 ديسمبر كانون الثاني المقبل وتنتهي في 2 من الشهر ذاته عام 2027.

وترأس إدارة غروسي، على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملف البرنامج النووي الإيراني، حيث تعتبر عملية التحقق والإشراف عليه من أولويات الوكالة.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، تخضع محطة زابوريزهيا النووية للسيطرة الروسية منذ مارس/آذار 2022.

وللحد من مخاطر وقوع حادث نووي في منطقة الحرب، يحاول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام الماضي التفاوض مع الأطراف المتعارضة على إنشاء منطقة أمان وحماية حول المحطة الذرية، وهي الأكبر في أوروبا، مع مفاعلاتها الستة.

 

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