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كوريا الشمالية تُعيد فتح حدودها للأجانب بعد إغلاقها 3 سنوات

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مشاهد لوصول السياح إلى كوريا الشمالية / أرشيف
مشاهد لوصول السياح إلى كوريا الشمالية / أرشيف
العالم كوريا الشمالية فتح الحدود الأجانب إغلاق 3 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- ستسمح كوريا الشمالية للمواطنين الأجانب بدخول البلاد اعتباراً من الاثنين، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الصيني، بعد عزلة مدفوعة بقيود كوفيد استمرت ثلاث سنوات.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها إلى حد كبير في وجه العالم منذ مطلع 2020 إثر وباء كوفيد، فمنعت حتى مواطنيها من الدخول.

لكن تظهر مؤشرات هذا الشهر على أنها تعيد فتح الحدود إذ سافر الزعيم كيم جونغ أون إلى روسيا حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين وأرسل رياضيين للمشاركة في الألعاب الآسيوية في هانغجو في شرق الصين.

وذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية الاثنين أن كوريا الشمالية أعلنت بأنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها.

وأضاف التقرير أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي ليومين لدى وصولهم.

ولم يقدم معلومات إضافية عن مصدر الإعلان، علماً بأن وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية لم تنشر أي معلومات عن إعادة فتح الحدود.

وأفادت شركة صينية تسيّر رحلات إلى كوريا الشمالية هي "رحلات مضيق داندونغ الوطنية" لأتباعها على موقع "ويتشات" الاجتماعي "لم تستأنف الرحلات في الوقت الحالي. انتظروا وتحلوا بالصبر".

 

المصدر: AFP 

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