بينهم من إقليم كوردستان.. عشرات المهاجرين عالقون في البحر المتوسط

أربيل (كوردستان 24)- قالت مصادر محلية، إن عشرات المهاجرين غير الشرعيين، بينهم من إقليم كوردستان، عالقون في البحر المتوسط خلال محاولتهم وصول السواحل الإيطالية.

المصادر ذاتها أكّدت لـ كوردستان 24، أن السبل تقطّعت بأكثر من 75 مهاجراً بالقرب من المياه الإيطالية منذ 4 أيام، بينهم ينحدرون من منطقتي "بَشدَر وبتوين" بإقليم كوردستان.

وغادر هؤلاء إقليم كوردستان باتجاه تركيا، ومنها حاولوا الوصول إلى إيطاليا عبر بحر إيجه بواسطة قوارب تعطّلت بهم بين اليونان وإيطاليا.

ويناشد المهاجرون خفر السواحل الإيطالية لمساعدتهم.

وفي وقتٍ سابق، أفاد موقع قيادة خفر السواحل التركي، بإلقاء القبض على 52 مهاجراً غير شرعي في الـ 20 يونيو تموز الماضي قبالة سواحل مدينة إزمير التركية.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكدت أن الربع الأول من عام 2023 شهد أكبر عدد من الوفيات في مياه البحر المتوسط خلال السنوات الست الماضية، بعد تسجيل 441 حالة وفاة.