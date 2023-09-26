اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الأحد 26 أيلول 2023، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 153.800 دينار عراقي

100 يورو = 164.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 188.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5650 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 31500 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2024 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 485.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 425.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 365.000 دينار عراقي