سفين دزيي: طلبنا من كندا تحويل تمثيلها في أربيل الى قنصلية

أربيل (كوردستان24)- أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان انهم يولون أهمية كبيرة بتطوير العلاقات مع حكومة كندا باعتبارها دولة اتحادية قوية، موضحاً انهم طالبوا في لقاءاتهم مع مسؤولي الحكومة الكندية بتحويل تمثيلهم في أربيل الى قنصلية.

وقال مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة كوردستان سفين دزيي والذي يزور كندا حالياً لكوردستان24 "نولي أهمية كبيرة بتطوير العلاقات بين حكومة كوردستان والحكومة الكندية، وأي دولة أخرى تريد تطوير العلاقات مع كوردستان فإننا سنمضي قدماً أيضاً لتطوير علاقاتنا معهم".

وأضاف سفين دزيي "توجد حالياً في أربيل ممثلية للسفارة الكندية، وفي لقاءاتنا مع المسؤولين في الحكومة الكندية، طلبنا تحويل تمثيل كندا في أربيل الى قنصلية".

وتابع قائلاً "كندا دولة مهمة اقتصادياً، وموقعها يمكن ان يكون له تأثير، ونحن نحاول تعزيز علاقاتنا مع كندا".

وأضوح سفين دزيي "أتينا الى كندا بدعوة من عدد من البرلمانيين الكنديين الذين زاروا كوردستان مؤخراً، وسنؤكد في لقاءاتنا معهم بأننا يمكننا التعاون في الاقتصاد والاستثمار والزراعة وغيرها من المجالات، والاستفادة من تجربة كندا كدولة فيدرالية قوية".

وكان وفد من البرلمان الكندي قد زار كوردستان مؤخراً برئاسة "توم كيميج" وعدد آخر من البرلمانيين، والذي أبدى إعجابه بالامان والاستقرار الموجود في كوردستان، لافتاً الى أنه يُشعر المرء وكأنه في كندا في إشارة الى بلاده.

وقال توم كيميج في مقابلة مع كوردستان24، "لأول مرة يجري وفد برلماني كندي زيارة بهذا الشكل إلى كوردستان"، مشدداً على "أننا نود تطوير العلاقات بين كندا والإقليم في كافة المجالات".

وأضاف "خلال زيارتنا إلى إقليم كوردستان، التقينا بالعديد من مراكز المجتمع المدني، والمؤسسات المدنية والحكومية".

وأكد أن "هدفنا هو أن نصبح أكثر دراية بعمل المؤسسات الحكومية في كوردستان، والأحزاب السياسية، إضافة إلى التعرف عن قرب على تاريخ وثقافة الكورد".

وتابع "لدينا علاقات جيدة جداً مع الكورد في كندا، ولدينا اتصال دائم مع أصدقائنا الكورد، ونتحدث معهم باستمرار عن الثقافة والطعام والتقاليد الكوردية"، مضيفاً "حقاً إن الكورد شعب مضياف، وعندما تأتي من كندا إلى كوردستان، تدرك أن الكورد شعب يُكرم الضيف".