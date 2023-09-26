ممثلاً عن مسرور بارزاني.. "آنو جوهر" يشارك في تجمّع المجتمع الكلداني بـ ميشيغان الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- شارك وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، ممثلاُ عن رئيس الوزراء مسرور بارزاني، في التجمّع السنوي لمؤسسة المجتمع الكلداني بولاية ميشيغان الأميركية.

ويوجد في الولايات المتحدة الأميركية وكندا أكثر من 600 ألف كلداني، جميعهم يتحدّرون من إقليم كوردستان والعراق.

وفي ولاية ميشيغان الأميركية وحدها، هناك نحو 200 ألف كلداني يساهمون بمبلغ 18 مليار دولار سنوياً في اقتصاد الولاية.

وسبق لـ آنو جوهر أن زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الذي أعلن دعمه للكلدان بافتتاح فرعٍ لهم في كوردستان وسهل نينوى.

وبالإضافة إلى كوردستان، يتم العمل على تصدير منتجات مواطني كوردستان إلى الخارج والاستثمار في مختلف المجالات، فضلاً عن العمل الإنساني، خاصةً المجال الصحي.

ويعرب الكلدان حول العالم عن قلقهم من تصرفات الرئيس العراقي وبغداد تجاه رئيس الكنيسة الكلدانية في العالم، البطريرك الكاردينال مار لويس ساكو.