القنصلية الأميركية بأربيل تصدر توضيحاً حول منح التأشيرات السياحية

أربيل (كوردستان 24)- قالت القنصلية الأميركية في أربيل إن رسوم التأشيرة السياحية إلى الولايات المتحدة تبلغ 185 دولاراً، وهي قيمة التقدّم للحصول عليها.

وأشارت القنصلية في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن واحدة من سوء الفهم هو دفع مبلغ مالي لوكيل السفر، مقابل الحصول على التأشيرة.

مؤكّدةً أن قيمة رسوم تسجيل الحصول على التأشيرة تبلغ 185 دولاراً، وهي غير قابلة للاسترداد، سواء في حال قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت القنصلية أن عملية ملء نموذج طلب التأشيرة سهلة للغاية ولا تحتاج لتوكيل أحد للقيام بتقديم الطلب عوضاً عن الشخص المعني.

وفيما يتعلق بالمقابلة للحصول على التأشيرات السياحية، قالت القنصلية إن التأشيرات السياحية ستكون من خلال المقابلة.

وتابعت، يجب ألا يكون الطلب ناقصاً، وأن تكون أسباب الحصول على التأشيرة واضحة، سواء كانت أسباب اجتماعية أو مالية، كذلك يجب التأكيد على أن إقامتهم في الولايات المتحدة مؤقتة.

لتقديم طلب الحصول على التأشيرة يمكنكم زيارة الرابط أدناه:

https://iq.usembassy.gov/visas