الجيش الأردني يسقط مسيّرتين قادمتين من سوريا تنقلان مخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أسقطت القوات الأردنية، اليوم الثلاثاء، طائرتين مسيّرتين قادمتين من الأراضي السورية وتحملان مواداً مخدرة.

وقال الجيش الأردني في بيان، إن قوات حرس الحدود رصدت محاولة عبور طائرتين مسيرتين بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأردن، وأنها صادرت كمية من مادة الكريستال (الميثامفيتامين) المخدرة.

وحذر الجيش من أنه سيتعامل بقوة مع أي محاولة لزعزعة أمن البلاد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

ويقول مسؤولون أردنيون إن الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة التي تحمل مواد مخدرة وأسلحة ومتفجرات يضيف بعداً جديداً لحرب المخدرات عبر الحدود التي تقدر بمليارات الدولارات.

ويتهم الأردن، الميليشيات المدعومة من إيران، والتي تسيطر على جنوب سوريا، بشن هذه الحرب.

وتتهم دول عربية وغربية سوريا بإنتاج مادة الأمفيتامين المربحة وغيرها من المخدرات، التي تسبب الإدمان، وتنظيم تهريبها إلى الخليج، ويعتبر الأردن طريق عبور رئيسي.

وتنفي دمشق مزاعم تورط سوريا في صناعة المخدرات وتهريبها، فضلاً عن أي تواطؤ للميليشيات المدعومة من إيران والتي تحميها وحدات داخل الجيش السوري وقوات الأمن.

وتقول إيران إن هذه المزاعم جزء من مؤامرة غربية ضد البلاد.

ويؤكّد مسؤولون أردنيون أن المحادثات مع كبار المسؤولين السوريين للحد من عمل شبكات التهريب التي تديرها إيران وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم قدرة دمشق على فرض النظام على المنطقة الجنوبية التي تسودها حالة من الانفلات الأمني.