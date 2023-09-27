عشرات الوفيات والجرحى في حريقٍ اندلع بقاعةٍ للمناسبات بالموصل

أربيل (كوردستان 24)- توفي ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين في حريقٍ اندلع بوقتٍ متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء، داخل قاعة الهيثم للمناسبات بمنطقة الحمدانية شرقي الموصل، بحسب إحصائيةٍ أولية لوزارة الصحة العراقية.

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، وجّه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأكدت الوزارة في بيانٍ لها، أن الوضع مسيطر عليه، لافتةً إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، إن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى".

مشيراً إلى وجود "متابعة للإسعافات الأولية المقدمة للمصابين بحسب نوع الإصابة، فبعض الحالات تكون حالتها بسيطة إلى متوسطة وأخرى متفاقمة تحال إلى المراكز التخصصية".

وقال إن "الإحصائية الأولية تشير إلى وجود 100 حالة وفاة ونحو 150 إصابة "، موضحاً أن "الوضع مسيطر عليه وهناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في وزارة الصحة".