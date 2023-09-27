وصول نحو 50 مصاباً في حريق الحمدانية إلى مستشفيات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- استقبلت عدة مستشفيات في إقليم كوردستان نحو 50 مصاباً من ضحايا الحريق الذي اندلع في قاعة للمناسبات بمنطقة الحمدانية في الموصل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، فإن نحو 30 جريحاً نُقِلوا إلى مستشفيات أربيل منذ الليلة الماضية.

ويخضع ثلاثة من المصابين للمراقبة في غرف العناية المركّزة في مستشفى لالاف، والمصابون الباقون يخضعون للعلاج في مستشفى طوارئ أربيل.

في غضون ذلك، استقبلت مستشفياتٌ بمحافظة دهوك 19 جريحاً، توفي واحدٌ منهم متأثّراً بإصاباته الخطيرة.

وتعرّضت قاعة الهيثم للمناسبات بحمدانية الموصل في وقتٍ متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء، لحريقٍ ضخم أودى بحياة ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين وفق إحصائيةٍ أولية لوزارة الصحة العراقية.

وقال مراسل كوردستان24 من مكان الحادث، إنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة، مع نقل أعداد كبيرة من الجثامين والمصابين إلى أماكن مختلفة، بعضهم نُقِل إلى إقليم كوردستان والبعض الآخر إلى مستشفى الحمدانية.

ولفت مراسل كوردستان 24، إلى احتراق جثامين عدة أشخاص ولا يمكن التعرف على هويات أصحابها، من بينهم العروس التي لا يزال مصيرها مجهولاُ حتى الآن.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجّه فرق الدفاع المدني والصحة بالإقليم بتقديم المساعدة للضحايا.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، إن عدداً من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهت إلى قضاء الحمدانية بإيعازٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتقديم الرعاية الصحة ونقل المصابين لمستشفيات أربيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أكّد أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى".