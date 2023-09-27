الرئيس بارزاني يعزّي ذوي ضحايا فاجعة الحمدانية

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، رسالة تعزية لذوي ضحايا الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للمناسبات بحمدانية الموصل والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين وفق إحصائيةٍ أولية لوزارة الصحة العراقية.

وقال الرئيس بارزاني عبر منصة (إكس): بحزن وأسى بالغين، تلقينا نبأ حريق قضاء الحمدانية الذي أدى إلى وفاة وجرح المئات من المواطنين.

وتابع: وإذ نشاطر الأهالي مشاعرهم، نُعزّي ذوي الضحايا وندعو الله القدير أن يعجّل بشفاء المصابين.

بحزن واسى بالغين تلقينا انباء حريق قضاء الحمدانية الذي ادى الى وفاة وجرح المئات من المواطنين. واذ نشاطر الاهالي مشاعرهم، نعزي ذوي الضحايا وندعو الله القدير ان يعجل بشفاء المصابين. — Masoud Barzani (@masoud_barzani) September 27, 2023

واستقبلت عدة مستشفيات في إقليم كوردستان نحو 50 مصاباً من ضحايا الحريق الذي اندلع في وقتٍ متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء في قاعة الهيثم للمناسبات بحمدانية الموصل.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، فإن نحو 30 جريحاً نُقِلوا إلى مستشفيات أربيل منذ الليلة الماضية.

ويخضع ثلاثة من المصابين للمراقبة في غرف العناية المركّزة في مستشفى لالاف، والمصابون الباقون يخضعون للعلاج في مستشفى طوارئ أربيل.

في غضون ذلك، استقبلت مستشفياتٌ بمحافظة دهوك 19 جريحاً، توفي واحدٌ منهم متأثّراً بإصاباته الخطيرة.

وقال مراسل كوردستان24 من مكان الحادث، إنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة، مع نقل أعداد كبيرة من الجثامين والمصابين إلى أماكن مختلفة، بعضهم نُقِل إلى إقليم كوردستان والبعض الآخر إلى مستشفى الحمدانية.

ولفت مراسل كوردستان 24، إلى احتراق جثامين عدة أشخاص ولا يمكن التعرف على هويات أصحابها، من بينهم العروس التي لا يزال مصيرها مجهولاُ حتى الآن.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجّه فرق الدفاع المدني والصحة بالإقليم بتقديم المساعدة للضحايا.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، إن عدداً من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهت إلى قضاء الحمدانية بإيعازٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتقديم الرعاية الصحة ونقل المصابين لمستشفيات أربيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أكّد أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى".