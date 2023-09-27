قائد عمليات نينوى يعلن توقيف 9 أشخاص متّهمين بالضلوع في حادثة الحمدانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبدالله الجبوري، عن توقيف 9 أشخاص متّهمين بالضلوع في حادثة حريق قاعة الهيثم للمناسبات في منطقة الحمدانية بالموصل.

وقال الجبوري في حديثٍ للصحفيين، بينهم مراسل كوردستان 24، إن التحقيقات لاتزال جارية حول حيثيات الحادثة التي تسببت بوفاة وإصابة العشرات.

إلى ذلك، أكّد قائد عمليات نينوى وفاة ٨٧ شخصاً في الحادثة، وإصابة 136 آخرين.

مشيراً إلى أن 15 جريحاً نُقِلوا إلى مستشفيات أربيل، و20 آخرين إلى دهوك، ويوجد 101 جريحاً مصابون بحروقٍ متفاوتة في مستشفيات الموصل.

وفي وقتٍ متأخر من ليلة الثلاثاء الأربعاء، تعرّضت قاعة الهيثم للمناسبات بمنطقة الحمدانية بالموصل لحريقٍ ضخم تسبب بوقوع ضحايا.

ولفت مراسل كوردستان 24، إلى احتراق جثامين عدة أشخاص، مع عدم إمكانية التعرف على هويات أصحابها، من بينهم العروس التي لا يزال مصيرها مجهولاُ حتى الآن.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجّه فرق الدفاع المدني والصحة بالإقليم بتقديم المساعدة للضحايا.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، إن عدداً من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهت إلى قضاء الحمدانية بإيعازٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتقديم الرعاية الصحة ونقل المصابين لمستشفيات أربيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أكّد أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى".