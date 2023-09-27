العراق يعلن الحداد لـ 3 أيام على أرواح ضحايا فاجعة الحمدانية

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام على أرواح ضحايا حادثة حريق الحمدانية.

وتعرّضت قاعة الهيثم للحفلات بمنطقة الحمدانية بالموصل ليلة الثلاثاء الأربعاء، لحريقٍ ضخم أودى بحياة العشرات وإصابة عشراتٍ آخرين.

وصباح اليوم الأربعاء، أكّد قائد عمليات نينوى اللواء الركن عبد الله الجبوري وفاة ٨٧ شخصاً في الحادثة، وإصابة 136 آخرين.

وقال في حديثٍ للصحفيين، إن 15 جريحاً نُقِلوا إلى مستشفيات أربيل، و20 آخرين إلى دهوك، ويوجد 101 جريحاً مصابون بحروقٍ متفاوتة في مستشفيات الموصل.

ولفت مراسل كوردستان 24، إلى احتراق جثامين عدة أشخاص، مع عدم إمكانية التعرف على هويات أصحابها، من بينهم العروس التي لا يزال مصيرها مجهولاُ حتى الآن.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجّه فرق الدفاع المدني والصحة بالإقليم بتقديم المساعدة للضحايا.

وقال وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، إن عدداً من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهت إلى قضاء الحمدانية بإيعازٍ من رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتقديم الرعاية الصحة ونقل المصابين لمستشفيات أربيل.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أكّد أن "الدعم وصل من جميع المحافظات المجاورة وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى".