المتحدثة باسم مؤتمر الاتحاد الوطني: هناك تغييرات ستطرأ داخل الحزب

أربيل (كوردستان 24)- أوضحت المتحدثة باسم مؤتمر الاتحاد الوطني الكوردستاني، تالار لطيف، أن هناك تغييرات ستطرأ خلال المؤتمر، من بينها تقليص عدد المقرات والمكاتب، مع الإبقاء على صلاحيات رئيس الحزب.

وقالت لطيف في حديثٍ للصحفيين، إن صلاحيات رئيس الاتحاد الوطني ستبقى على حالها، مع إجراء بعض التغييرات الأخرى.

وأضافت: تنص مسوّدة مشروع المؤتمر على تشكيل عدة لجان لمراجعة المؤتمر، وفي النهاية؛ سيقرر أعضاء المؤتمر كيفية آلية عمل الاتحاد.

وتابعت: سيتم إنشاء ثلاثة مجالس داخل الاتحاد ضمن المشروع، وسيكون لها أدوار مختلفة، من بينها مجلس حماية مصالح الاتحاد الوطني، وهو المجلس القيادي الذي سيتغيّر اسمه، كذلك سيكون لدنيا مجلس دعم يتألف من 100 عضو".

وبدأ الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمره الخامس في السليمانية، بحضور رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي ألقى كلمة أعرب خلالها عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن "نتائج جيدة وإيجابية" للوضع السياسي في إقليم كوردستان والعراق.

وكان عضو قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني، سردار هركي، اعتبر أن المؤتمر الخامس بأسلوبه الذي ينعقد به الآن، سيعمق من الخلافات الحالية داخل الحزب أكثر.

وقال هركي في حديثٍ لـ كوردستان 24: "في الوقت الحالي هناك مشاكل وخلافات داخل الحزب، إلى جانب امتناع عدد من قياديي الحزب عن المشاركة في المؤتمر"، مشيراً إلى أن "عدد القياديين الممتنعين عن المشاركة في المؤتمر غير مسبوق".

وتابع: "كان من الضروري، أن تكون هناك مصالحة داخل الحزب قبل انعقاد المؤتمر"، مؤكداً أن "موضوع الوقت مهم جداً لانعقاد المؤتمر، حتى لا يضر باسم ومكانة الحزب".

وأوضح عضو قيادة الاتحاد الوطني " الآن لدينا انتخابات مجالس المحافظات وبرلمان كوردستان، ولو كان هناك مؤتمر بعد الانتخابات، لكان الاتحاد قادراً على تقييم سياسته بشكلٍ أفضل".