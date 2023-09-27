فاجعة الحمدانية.. مجلس أمن إقليم كوردستان يُعلن إلقاء القبض على مالك قاعة الأعراس

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على مالك قاعة الأعراس التي اشتعلت فيها النيران في ناحية الحمدانية بمحافظة نينوى.

وذكر المجلس في بيان تلقت كوردستان24 نسخةً منه، أن "وزارة الداخلية الاتحادية أصدرت أمراً بإلقاء القبض على عددٍ من الأشخاص، بينهم صاحب القاعة سمير سليمان كرومي رفو آسو".

وأشار البيان إلى أنه "بعد ورود مُذكرة توقيف، قامت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كوردستان في أربيل، اليوم الأربعاء 27 أيلول 2023، بإلقاء القبض على صاحب القاعة، وبأمرٍ من القاضي، تم تسليمه إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية".

واندلع حريقٌ ضخم في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، بقاعة الهيثم للحفلات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى.

وقال مراسل كوردستان24 من مكان الحادث، إنه لا تتوفر إحصائيات دقيقة، مع نقل أعداد كبيرة من الجثامين والمصابين إلى أماكن مختلفة، بعضهم نُقِل إلى إقليم كوردستان والبعض الآخر إلى مستشفى الحمدانية.

ولفت مراسل كوردستان 24، إلى احتراق جثامين عدة أشخاص ولا يمكن التعرف على هويات أصحابها، من بينهم العروس التي لا يزال مصيرها مجهولاً حتى الآن.

من جهته، أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، وفاة اثنين من جرحى فاجعة الحمدانية والذين أُرسِلوا لمستشفيات أربيل ودهوك لتلقّي العلاج.

وقال برزنجي في مؤتمرٍ صحفي، إن إحدى الحالتين هي لطفلٍ في الرابعة من العمر توفي في أربيل، وامرأة ثلاثينية في دهوك.

وبشأن الإصابات، أكّد وزير صحة الإقليم أن 60% من المصابين بالحروق هم ضمن الدرجة الثانية والثالثة وحالتهم حرجة، ويحتاج الكثير منهم إلى العناية المركّزة.

وقال: يتلقّى حتى الآن 47 جريحاً العلاج في أربيل و20 آخرين في دهوك، ولا تزال الحالات الحرجة تتوجه إلى مستشفيات إقليم كوردستان.

وأكّد وزير الصحة في إقليم كوردستان، أنهم قدّموا كافة المساعدات والعلاج اللازم لضحايا فاجعة الحمدانية، وذلك بتوجيهٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال إن فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك تحرّكت على الفور وسلّمت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، بينما نُقِلت الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.