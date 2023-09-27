قائممقامية قضاء عنكاوا تُشيد بجهود رئيس حكومة إقليم كوردستان في إغاثة جرحى فاجعة الحمدانية

أربيل (كوردستان 24)- أشادت قائممقامية قضاء عنكاوا، اليوم الأربعاء 27 أيلول 2023، بجهود رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إغاثة جرحى فاجعة قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقالت القائممقامية في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن "قائممقامية قضاء عنكاوا تعرب عن بالغ الحزن والأسى للمُصاب الجلل الذي حل بأهلنا وناسنا في بغديدا العزيزة".

وأشارت إلى أن "حكومة إقليم كوردستان بشخص رئيسها السيد مسرور بارزاني، استنفرت كل جهودها منذ اللحظات الأولى للمصاب في إغاثة الجرحى والأهالي".

وفيما يلي نص البيان:

تعرب قائممقامية قضاء عنكاوا عن بالغ الحزن والأسى للمُصاب الجلل الذي حل بأهلنا وناسنا في بغديدا العزيزة.

كما أن حكومة إقليم كوردستان بشخص رئيسها السيد مسرور بارزاني استنفرت كل جهودها منذ اللحظات الأولى للمُصاب في إغاثة الجرحى والأهالي، فضلاً عن أن مُستشفيات أربيل ودهوك استقبلت عشرات الحالات.

إننا إذ نعتبر أنفسنا جزءاً من هذا المُصاب نعلن ما يلي:

1- قائممقامية قضاء عنكاوا تُعلن إيقاف إقامة وتنظيم أي مظاهر احتفالية في جميع المرافق السياحية و الأماكن العامة في القضاء (عدا المُناسبات العائلية مثل الزواج وغيرها) حداداً على أرواح الضحايا أيام الأربعاء، الخميس والجمعة 27 - 28 - 29 - /9/ 2023.

2- رئاسات ابارشيات أربيل لكنائسنا، و قائممقامية قضاء عنكاوا، ولجنة محلية عنكاوا للحزب الديمقراطي الكوردستاني، سوف تنظم مراسيم تعزية لاستقبال المُعزين من الشخصيات الرسمية والأهالي يوم السبت 30 - 9 -2023 من الساعة الـ 4 ولغاية الـ 7 مساءً في قاعة الرجاء للتعازي.

3- بعد انتهاء مراسيم استقبال المعزين، رئاسات ايبارشيات أربيل لكنائسنا، ولجنة محلية عنكاوا للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وقائممقامية قضاء عنكاوا، سوف تنظم وقفة تأبينية وسيوقدون الشموع أمام مزار وكنيسة مارت شموني الساعة 6:45 من مساء يوم السبت 30 - 9 -2023. ندعو أهالينا الكِرام للمشاركة الواسعة في تأبين الضحايا.

الرحمة لأرواح الضحايا، والشفاء العاجل للمصابين.

قائممقامية قضاء عنكاوا

27 أيلول 2023