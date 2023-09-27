عبر كوردستان24.. الولايات المتحدة تُعزّي أسر ضحايا فاجعة الحمدانية

أربيل (كوردستان 24)- عزّت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء 27 أيلول 2023، عبر كوردستان24، أُسر ضحايا فاجعة الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، لـ كوردستان24، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لتقديم يد العون والمساعدة لمتضرري فاجعة الحمدانية".

وأشار إلى "أننا مستعدون على الدوام لتقديم يد العون والمساعدة لشعب العراق".

واندلع حريقٌ ضخم في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء، بقاعة الهيثم للحفلات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى.

وفجر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة العراقية مصرع 100 شخص وإصابة نحو 150 آخرين.

وأعلنت حكومتا العراق وإقليم كوردستان، الحداد لمدة 3 أيام، تأبيناً وتضامناً ومواساةً لضحايا فاجعة قضاء الحمدانية.

كما أعلن مجلس أمن إقليم كوردستان إلقاء القبض على مالك قاعة الأعراس، وتسليمه إلى وزارة الداخلية في حكومة العراق الاتحادية.

من جهته، أعلن وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، وفاة اثنين من جرحى فاجعة الحمدانية والذين أُرسِلوا لمستشفيات أربيل ودهوك لتلقّي العلاج.

وقال برزنجي في مؤتمرٍ صحفي، إن إحدى الحالتين هي لطفلٍ في الرابعة من العمر توفي في أربيل، وامرأة ثلاثينية في دهوك.

وبشأن الإصابات، أكّد وزير صحة الإقليم أن 60% من المصابين بالحروق هم ضمن الدرجة الثانية والثالثة وحالتهم حرجة، ويحتاج الكثير منهم إلى العناية المركّزة.

وقال: يتلقّى حتى الآن 47 جريحاً العلاج في أربيل و20 آخرين في دهوك، ولا تزال الحالات الحرجة تتوجه إلى مستشفيات إقليم كوردستان.

وأكّد وزير الصحة في إقليم كوردستان، أنهم قدّموا كافة المساعدات والعلاج اللازم لضحايا فاجعة الحمدانية، وذلك بتوجيهٍ من رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

وقال إن فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك تحرّكت على الفور وسلّمت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، بينما نُقِلت الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.