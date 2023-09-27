سیاسة

نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني يُهنئ إذاعة صوت كوردستان في ذكرى تأسيسها

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نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني
نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني
کوردستان نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني إذاعة صوت كوردستان الذكرى الـ (60)

أربيل (كوردستان 24)- هنأ نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 27 أيلول 2023، إذاعة صوت كوردستان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 60 لتأسيسها.

وفيما يلي نص رسالة التهنئة لنائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمناسبة الذكرى السنوية الـ 60 لتأسيس إذاعة صوت كوردستان:

السادة.. المدير والطاقم الإداري وموظفي إذاعة صوت كوردستان:

بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ (60) لتأسيس إذاعة صوت كوردستان، أتوجه إليكم بأحر التهاني والتبريكات، وأتمنى لكم دوام التقدم والاستمرارية.

لإذاعة صوت كوردستان تاريخٌ طويلٌ وعريق في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعب كوردستان، كما أنها مثلت الصوت الحقيقي والأصيل والصادق للثورة والبيشمركة البواسل وشعب كوردستان وكافة الذين ناضلوا من أجل الحرية، إضافةً إلى أنها كانت مدرسةً قامت بتأهيل العشرات من الإعلاميين والكوادر والقادة الموهوبين.

بهذه المناسبة، نستذكر باحترام وتقدير جميع المناضلين الذين خدموا بتفانٍ في هذه الإذاعة خلال مختلف المراحل.

أشكر جهودكم.. وأتمنى لكم المزيد من التوفيق والتقدم.

مسرور بارزاني

نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني

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