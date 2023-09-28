خصوم ترامب ينتقدون تغيّبه عن مناظرة المشرحين الجمهوريين

أربيل (كوردستان24)- تجادل سبعة مرشّحين لرئاسة الولايات المتحدة بشأن ضبط الهجرة والاقتصاد الأربعاء في ثاني مناظرة تسبق انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية، لكّن انتقاداتهم الأكثر حدّة وُجّهت للمرشح الأبرز دونالد ترامب لتغيّبه عن المواجهة.

أعلن ترامب (77 عاما) في آب/اغسطس بأنه لن يحضر المناظرات التي تعتبر أساسية عادة في الانتخابات الرامية لاختيار مرشحي الحزبين، إذ يرى أن لا حاجة لإضاعة وقته على منافسين يتقدّم عليهم بفارق كبير.

واختار قطب العقارات الثري بدلا من ذلك لقاء العاملين في قطاع السيارات في ولاية ميشيغان المهمّة بالنسبة للاقتراع.

ويواجه الرئيس السابق عدة قضايا جنائية تتراوح من سوء التعامل مع أسرار الدولة والتآمر لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020.

دفع تغيّب ترامب عن المناظرة حاكم نيوجيرزي السابق كريس كريستي الذي يعد من أشد المنتقدين للرئيس السابق من بين المرشحين، لاتّهام ترامب بالاختباء "خلف جدران نوادي الغولف التابعة له".

وقال كريستي "تتهرّب من هذه المناسبات ودعني أقول لك ماذا سيحصل. واصل القيام بذلك ولن يسميك أحد هنا دونالد ترامب بعد الآن، سنناديك بدونالد داك (وهي إشارة إلى دونالد المتهرّب)"، لتقابل نكته بصيحات استهجان.

جاءت تصريحات كريستي خلال مواجهته الخصم الأبرز لترامب -- حاكم فلوريدا رون ديسانتيس -- إلى جانب فيفيك راماسوامي الذي يعد حديث العهد في الساحة السياسية فضلا عن السفيرة السابقة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي ونائب ترامب سابقا مايك بنس.

كما شارك السناتور عن كارولاينا الجنوبية تيم سكوت وحاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم في المناظرة التي أقيمت في مؤسسة ومعهد رونالد ريغان الرئاسية في سيمي فالي في كاليفورنيا وأدارتها قناة "فوكس بيزنس" وشبكة "يونيفيجن".

وعلى بعد أكثر من 3000 كيلومتر في ميشيغان، ركّز ترامب على حشد تأييد أصحاب الياقات الزرقاء وتسديد ضربات لسمعة الرئيس جو بايدن كشخصية مؤيّدة للعمال، علما بأن الأخير زار أعضاء النقابة العمالية المضربين الثلاثاء.

وقال ترامب "يدّعي جو بايدن بأنه الرئيس الأكثر تأييدا للنقابات في التاريخ. هذه ترّهات. فكّروا بالأمر. مسيرته المهنية بأكملها قائمة على الخيانة الاقتصادية وتدمير النقابات".

وفي تأكيد على أهمية عمال النقابة كقاعدة انتخابية، تطرّق السؤال الأول في المناظرة إلى طريقة التعامل مع إضراب نقابة "عمّال السيارات المتّحدين" ضد شركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتس"، المتواصل للأسبوع الثاني.

وبينما أكد راماسوامي تعاطفه مع العمال، أوضح سكوت بأن أولويته هي الهجرة، لا نزاعات العمل.

وقال سكوت "يجب ألا يكون جو بايدن في صفوف المضربين. يجب أن يكون على الحدود الجنوبية يعمل على إغلاق حدودنا الجنوبية، لأنها غير آمنة ومفتوحة تماما".

مفقود في المعركة

ولم تؤثر المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب على صدارته، إذ كشف استطلاع جديد لشبكة "إن بي سي نيوز" بأن 59 في المئة من الناخبين الذين سيشاركون في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية يعتبرونه خيارهم الأول، يليه ديسانتيس مع نسبة 16 في المئة.

وأصدرت حملة ترامب بيانا قبل المناظرة سخرت فيه من ديسانتيس وتوقعت بأنه "سيتلكأ.. على المسرح في محاولته التلاعب بالناخبين في ما يتعلق بسجل الرئيس ترامب".

ورغم كونه المرشح الأبرز الذي كان على المسرح، إلا أن أي سؤال لم يوجّه لديسانتيس خلال الدقائق الـ16 الأولى. وعندما وصل دوره، استغل الفرصة لمهاجمة ترامب لتغيّبه عن المناظرة.

وقال ديسانتيس إن "دونالد ترامب مفقود في المعركة. كان يجب أن يكون على هذا المسرح الليلة.. إنه مدين لكم بالدفاع عن سجله إذ أن (إدارته) أضافت مبلغا قدره 7,8 تريليون دولار إلى الديون ومهّدت للتضخم الذي نشهده حاليا".

وأما كريستي، فانتقد سجل الرئيس السابق في ضبط الهجرة، وهي قضية مركزية في الخلاف الحالي بشأن التمويل الذي يهدد بالإغلاق الحكومي.

وتأتي المناظرة في وقت يلمع نجم هايلي إذ أشارت استطلاعات مؤخرا إلى أن أداءها يمكن أن يكون الأفضل من بين جميع المرشحين، بمن فيهم ترامب، في مواجهة بايدن.

وقالت هالي المتحدرة من أصول هندية "لطالما قالت والدتي التي هاجرت إلى هذا البلد قبل سنوات إنه إذا خرق الناس القوانين لدى دخولهم البلاد، فلن يتبعوا لقوانين عندما يصبحون داخل البلاد".