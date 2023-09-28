الرئيس بارزاني: تأسيس إذاعة صوت كوردستان كانت ثورة ونقطة تحول في إيصال الصوت الشرعي لشعبنا

أربيل (كوردستان 24) – وصف الرئيس بارزاني في رسالة بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس إذاعة صوت كوردستان، إن تأسيس إذاعة صوت كوردستان كانت ثورة ونقطة تحول في إيصال الصوت الشرعي لشعبنا.

وقال الرئيس مسعود بارزاني في رسالته، إن تأسيس محطة صوت كوردستان كانت مصدر إلهام ووضوح للثوار والبيشمركة الأبطال والمنظمات الحزبية وكافة شرائح الشعب الكوردي في العالم.

نص رسالة الرئيس بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس إذاعة صوت كوردستان، أهنئ مدير وطاقم صوت كوردستان وجميع المناضلين الذين كانوا صوت ثورة ونضال الشعب الكوردي في الماضي.

إن تأسيس إذاعة صوت كوردستان كانت ثورة ونقطة تحول في إيصال الصوت الشرعي لشعبنا وفي نفس الوقت أصبحت مصدر إلهام ووضوح للثوار والبيشمركة الأبطال والمنظمات الحزبية وكافة شرائح الشعب الكوردي.

إن دور صوت كوردستان في مختلف مراحل الثورة سيبقى في الأذهان دائماً، وآمل أن يستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي والحفاظ على الأصالة والثقافة والعيش المشترك والوطنية بين الشعب الكوردي بنفس جديد وباستخدام تقنيات وأساليب جديدة.

مسعود بارزاني

28 من أيلول 2023