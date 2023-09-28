الرئيس بارزاني: تأسيس إذاعة صوت كوردستان كانت ثورة ونقطة تحول في إيصال صوت شعب كوردستان

أربيل (كوردستان24)- هنأ الرئيس بارزاني مدير وطاقم إذاعة كوردستان بمناسبة الذكرى الستين على تأسيسها، مؤكداً ان إذاعة صوت كوردستان كانت ثورة ونقطة تحول في إيصال صوت شعب كوردستان.

وقال الرئيس مسعود بارزاني في بيان له اليوم 28 أيلول 2023 "بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس إذاعة صوت كوردستان، أهنئ مدير وطاقم وكل المناضلين الذين كانوا في الفترات الماضية كانوا صوت الثورة الكوردية ونضال الشعب الكوردي".

وأضاف البيان "كان تأسيس إذاعة صوت كوردستان ثورة ونقطة تحول في إيصال صوت شعب كوردستان، وبنفس الوقت أصبحت مصدر إلهام للثوار والبيشمركة الابطال والتنظيمات الحزبية وكافة شرائح الشعب الكوردي، وكان لها دور مؤثر في إيصال رسالة الثورة الكوردية الى عموم كوردستان والمنطقة والعالم".

وأشار البيان الى أن "دور إذاعة صوت كوردستان في مختلف المراحل سيبقى في الاذهان دائماً، وآمل ان تستمر في الدفاع عن حقوق الشعب الكوردي والحفاظ على الاصالة والثقافة والتعايش السلمي بين أبناء الشعب الكوردي بنفس جديد وباستخدام تقنيات وأساليب جديدة".