سیاسة

مستشفيات أربيل ودهوك تستنفر كل الجهود لتقديم الخدمات الطبية لضحايا حريق الحمدانية .

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مدير صحة دهوك الدكتور افراسياب موسى
مدير صحة دهوك الدكتور افراسياب موسى
کوردستان

أربيل (كوردستان24) - قال مدير صحة دهوك الدكتور افراسياب موسى لكوردستان24، إن حالة 11 مصاباً في حادثة حريق الحمدانية في دهوك ليست جيدة وهم تحت العناية المركزة.

وأضاف أن 17 بالمئة من المصابين نقلوا إلى مستشفيات دهوك، ونسبة الحروق التي لديهم  أكثر من 60 بالمئة.

وفي أربيل أكد  مدير مستشفى الطوارئ في المدينة ، أن أكثر من 40 مصابا في حادثة الحمدانية تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ في أربيل ، مضيفا أنه لم يبق سوى 20 جريحا اثنان منهم في حالة حرجة.

وقال الدكتور رواند حويزي لكوردستان24، إنه لم يتوفى أي مصاب في المستشفى الخاص بهم، لكن هناك حالات وفاة في مستشفى لالاف.

 

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