الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من البرلمان الروماني

أربيل (كوردستان24)- استقبل الرئيس بارزاني وفداً من البرلمان الروماني واصفاً العلاقات بين الشعبين الكوردي والروماني بالودية، كما شكر رومانيا على دورها في مساعدة قوات البيشمركة الكوردستانية في حربها ضد الارهاب.

وقال مقر البارزاني في بيان له اليوم الخميس "استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس 28 أيلول 2023 وفداً رفيع المستوى من البرلمان الروماني برئاسة السيناتور تيتوس كورلاتسيان رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الروماني".

وأضاف البيان "حضر اللقاء أيضاً رادو اوكتافيان دوبري سفير رومانيا لدى العراق، حيث أشاد رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الروماني بدور الرئيس بارزاني في نضال حركة التحرر الكوردية، كما ثمن دور وتضحيات الشعب الكوردي وقوات البيشمركة في الحرب ضد الارهاب".

وأشار البيان الى ان " السيناتور تيتوس كورلاتسيان أكد أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع العراق وكوردستان، ودعا الى تطوير العلاقات بين رومانيا وكوردستان في مجالات الثقافة والاقتصاد والاستثمار والقطاع الخاص".

وتابع البيان ان "الرئيس بارزاني وصف العلاقات بين الشعبين الكوردي والروماني بالودية، ودعا الى توسيع هذه العلاقات وخاصة في مجالات الاقتصاد والزراعة والاستثمار".

كما وشكر الرئيس بارزاني رومانيا على دورها في مساعدة قوات البيشمركة في حربها ضد الارهاب، مؤكداً ان خطر الارهاب هو تهديد عالمي.

وأوضح البيان ان الرئيس بارزاني شدد على انه "صحيح ان تنظيم داعش قد هزم عسكرياً، إلا ان اسباب ظهور داعش وتقويتها ما زالت مستمرة واعتبر انه من الضروري مواصلة جهود التحالف الدولي لمحاربة الارهاب والقضاء عليه وان تكون من أولويات السياسة العالمية".

كما وتم بحث الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة والعقبات والتحديات التي تواجه الاستقرار في المنطقة والعالم.