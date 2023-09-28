سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحركة الديمقراطية الآشورية

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الرئيس بارزاني وسكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية يعقوب كوركيس
الرئيس بارزاني وسكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية يعقوب كوركيس
کوردستان الرئيس بارزاني سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية يعقوب كوركيس

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين، اليوم الخميس 28 أيلول 2023، وفداً رفيع المستوى من الحركة الديمقراطية الآشورية برئاسة سكرتير الحزب يعقوب كوركيس.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن الجانبين أعربا خلال اللقاء، عن حزنهما العميق وتضامنهما مع ذوي ضحايا حادثة الحريق المأساوي في قضاء الحمدانية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة مئات المواطنين.

وتابع: وفي جزءٍ آخر من اللقاء، بحث الجانبان الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان، وتعميق مبادئ التعايش والاستقرار، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وهنأ الرئيس بارزاني، يعقوب كوركيس بمناسبة إعادة انتخابه سكرتيراً للحزب، وتمنى التوفيق والنجاح للحركة الديمقراطية الآشورية في عملها وأنشطتها السياسية.

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