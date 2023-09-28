أحمد الزاويتي في الذكرى السنوية لإصابة سوران كامران: همنا إيصالُ الحقيقة عبر شاشة كوردستان24

أربيل (كوردستان 24)- تصادف اليوم الخميس 28 أيلول 2023، الذكرى السنوية الأولى لإصابة مراسل كوردستان24 في محافظة كركوك.

وفي يوم 28 أيلول 2022، أصيب مراسل كوردستان24 سوران كامران أثناء تغطيته للقصف الإيراني على إقليم كوردستان في ناحية بردي (آلتون كوبري).

وبهذه المناسبة افتتحت مؤسسة كوردستان24 معرضاً، ألقى فيه المدير العام للمؤسسة أحمد الزاويتي كلمةً جاء فيها: "همنا هو إيصال رسالة الحقيقة عبر شاشة كوردستان24".

وبشأن العوائق والتحدّيات التي تواجه الصحفيين، قال أحمد الزاويتي، "كل من يريد نقل حقائق الأحداث إلى الجمهور بالتأكيد سيتعرض للمعاناة"، مشدداً على أن "قلوبنا ومشاعرنا مع الصحفيين الذي يناضلون من أجل نقل الحقيقة، وندعو الله تعالى أن يحميهم".

وأثارت إصابة مراسل كوردستان24 في بردي (آلتون كوبري) ردود فعلٍ محلية ودولية، وأظهر المعرض الذي افتُتح اليوم في المقر الرئيسي لكوردستان24 بأربيل، مشاهدَ للحظاتْ الأولى من إصابة وإنقاذ سوران كامران.

وقدم المدير العام لمؤسسة كوردستان24 خلال المعرض، جوائز تقدير لاثنين من أفراد البيشمركة (الفريق ميكائيل جيجو، وكاروان كَبير)، وهما اللذان أنقذا سوران كامران أثناء إصابته في ظل القصف الإيراني على بردي (آلتون كوبري).

وفي يوم الأربعاء 28 أيلول 2023، شنت إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على كل من أربيل والسليمانية، مستهدفةً مقرات الأحزاب السياسية لشرق كوردستان والمتمركزة عند حدود المحافظتين.

وخلال تغطيته للهجمات في آلتون كوبري (بردي) وتحديداً قرب قرية شيراوه، تعرض طاقم كوردستان24 إلى هجوم بطائرة مسيّرة أثناء تغطيته الإعلامية، وقد أسفر ذلك، عن إصابة مراسل كوردستان24 سوران كامران.

وكانت مؤسسة كوردستان24 أطلقت بثها التلفزيوني والإذاعي والالكتروني مع بداية شهر تشرين الثاني أكتوبر 2015، متزامنة مع الانتخابات التركية وبدء معركة تحرير سنجار من داعش.

ولمؤسسة كوردستان24 ومقرها الرئيسي في أربيل منصات إعلامية عديدة ومنها محطة تلفزيونية وإذاعة تبث على موجات FM وموقع الكتروني يضم محتوىً إخبارياً متجدداً باللغات الكوردية باللهجتين (السورانية والكرمانجية) والإنكليزية والعربية والتركية والفارسية.

ولكوردستان24، مكاتب ومراسلون في كافة أجزاء كوردستان فضلاً عن بغداد وأنقرة وإسطنبول وواشنطن بالإضافة إلى موسكو ودول أوروبية.

وتبنت "كوردستان 24" منذ انطلاقتها، شعار "شاهدنا.. كي ترى نفسك" في معظم منصاتها الالكترونية وفي التلفزيون والإذاعة.