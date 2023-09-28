سیاسة

التصويت على استحداث محافظة حلبجة.. النواب العراقي يُعلن جدول أعمال جلسة السبت المقبل

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن جدول أعمال جلسة السبت المقبل، للتصويت ومناقشة وتقرير 9 فقرات.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته كوردستان24، إن "جدول أعمال الجلسة رقم (16) يوم السبت 30 أيلول 2023، سيتضمن التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".

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وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت في شهر حزيران 2013 إنشاء محافظة مقرها مدينة حلبجة، وتلحق بها أقضية: حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، وهي أقضية كانت مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

وشكل تحويل المدينة إلى محافظة مطلباً شعبياً لأهالي حلبجة، التي عانت على مدى عقود طويلة من التهميش ومن عدم إنصافها.

ويقول خبراء إن تحويل حلبجة إلى محافظة من شأنه أن يسرّع في وتيرة تسريع إعمارها وتطوير بناها التحتية والخدمية، التي ما تزال تعاني من تبعات ما حصل قبل خمسة وثلاثين عاماً.

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