عودة الجندي الأمريكي المبعد من كوريا الشمالية الى الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ أعيد إلى الولايات المتحدة بعد أن طردته كوريا الشمالية.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "أؤكد أنه وصل إلى الولايات المتحدة".

وأكد متحدث باسم الجيش أن كينغ أدخل مستشفى عسكرياً في تكساس يستخدم عادة لإجراء فحوص طبية للأمريكيين المفرج عنهم من دول أخرى، وفيه خضعت نجمة كرة السلة بريتني غرينر للفحص بعد اعتقالها في روسيا العام الماضي.

وقال المتحدث برايس دوبي لوكالة فرانس برس "تركيز الجيش منصبّ حالياً على ضمان صحة الجندي وخصوصيته. سيتمّ التقرير بشأن وضعه في مرحلة لاحقة من قبل هيكلية القيادة" العسكرية.

وقد تسلم الجيش الأمريكي الجندي "بصحة جيدة" الأربعاء بعد أن طردته كوريا الشمالية في ختام فصل دبلوماسي لعبت فيه السويد والصين دوراً.

قبل ثلاثة أشهر، دخل ترافيس كينغ الجندي الأمريكي المتمركز في كوريا الجنوبية، بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين البلدين. وكان يفترض أن يعود إلى تكساس للمثول أمام لجنة تأديبية بعد أن واجه مشاكل مع السلطات في كوريا الجنوبية.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي أفادت باعتقال الجندي، فإن الأخير انشق هرباً من "سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأمريكي".

كوريا الجنوبية حليف رئيسي للولايات المتحدة وتستقبل 27 ألف جندي أمريكي على أراضيها.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب منذ انتهاء النزاع في شبه الجزيرة عام 1953، والذي انتهى بهدنة وليس بمعاهدة سلام، كما أن حدودهما المشتركة محصنة بشكل كبير.