الأمم المتحدة: أكثر من 180 ألف مهاجر عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا في 2023

أربيل (كوردستان24)- قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن حوالي 186 ألف شخص وصلوا بالفعل إلى أوروبا عبر البحر المتوسط هذا العام.

وقالت روفن مينيكديويلا مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نيويورك لمجلس الأمن الدولي، يوم أمس الخميس، إنه تم تسجيل حوالي 130 ألف شخص في إيطاليا، بزيادة قدرها 83 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافت أن أكثر من 2500 شخص فقدوا أو توفوا منذ بداية العام حتى 24 سبتمبر الجاري.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد ذكرت مؤخراً أن هناك أكثر من 2700 قتيل ومفقود.

وقالت مينيكديويلا، إن أكثر من 102 ألف شخص حاولوا عبور البحر المتوسط من تونس، أي بزيادة قدرها 260 في المئة عن العام الماضي. وقد حاول أكثر من 45 ألف خص العبور من ليبيا.

وبالإضافة إلى إيطاليا، فإن القوارب توجهت أيضاً إلى اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا.

وتسببت الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين في الآونة الأخيرة في حدوث توترات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التدابير الرامية إلى الحد منها.