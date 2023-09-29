رئيس الجمهورية يصل الى قضاء الحمدانية

أربيل (كوردستان24)- وصل رئيس جمهورية العراق اليوم الجمعة الى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى للمشاركة في مراسم عزاء ضحايا حادثة حريق الحمدانية الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان له اليوم الجمعة 29 أيلول 2023 ان " رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وصل اليوم إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى".

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية قدم التعازي في مطرانية مار بهنام وسارة إلى عوائل ضحايا الفاجعة الأليمة في قضاء الحمدانية".

واندلع حريقٌ ضخم في وقتٍ متأخر من مساء الثلاثاء الماضي، بقاعة الهيثم للحفلات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، أسفر عن سقوط عشرات الوفيات والجرحى.

وكان رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وجّه فرق الدفاع المدني والصحة بالإقليم بتقديم المساعدة للضحايا.

وقال وزير الصحة في حكومة كوردستان، سامان برزنجي، إن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ توجهت إلى قضاء الحمدانية بناءً على توصية رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني لتقديم الرعاية الصحة ونقل المصابين لمستشفيات أربيل.

وقال إن فرق مديرية الصحة بأربيل ودهوك تحرّكت على الفور وسلّمت أكثر من 36 سيارة إسعاف وأكثر من 4 أطنان من الإمدادات الطبية الطارئة إلى قضاء الحمدانية لعلاج الإصابات الخفيفة، بينما نُقِلت الإصابات الخطيرة إلى مستشفيات أربيل ودهوك.